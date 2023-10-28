وقفة تضامنية لنقابة الصحفيين تطالب بوقف العدوان على غزة

عمان – قدس برس

شارك أعضاء نقابة الصحفيين الأردنيين، ظهر اليوم السبت، في وقفة حاشدة أمام مقر النقابة، تضامنا مع الشعب الفلسطيني وتنديداً بالعدوان المستمر على قطاع غزة.

وقد ندد المشاركون في الوقفة بجرائم الاحتلال التي تستهدف المدنيين، كما طالبوا المجتمع الدولي بتوفير الحماية للمدنيين والصحفيين.

وأكد المجلس في بيان، أن “المجلس (النقابة) اتخذ منذ بداية العدوان على غزة العديد من الإجراءات للتعامل مع الأوضاع التي يتعرض لها الأشقاء الفلسطينيون، من خلال برنامج وجدول منسق بالتعاون مع المؤسسات الإعلامية”.

وأكد نقيب الصحفيين، راكان السعايدة أن “المجلس في حالة انعقاد مستمر لمتابعة المستجدات في قطاع غزة وفلسطين والوقوف إلى جانبهم، حيث نظمت النقابة وقفات تضامنية وندوات حوارية عن طوفان الأقصى”.

وكانت نقابة الصحفيين الفلسطينيين قد أكدت أن “أهالي عشرات الصحفيين استشهدوا ثمناً لمهنة أبنائهم، ناعيةً مجدداً استشهاد 19 صحفياً وإعلامياً خلال الحرب التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة منذ 20 يومياً”.

وكانت آخر الهجمات التي طالت عائلات صحفيين، استهداف المقاتلات الإسرائيلية عائلة مراسل قناة “الجزيرة” وائل الدحدوح في منزل نزحوا إليه وسط قطاع غزة، مما أسفر عن استشهاد أفراد من أسرته بينهم زوجته وابنه وابنته.