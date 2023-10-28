هذه حقيقة العنصرية الصهيونية.. إسرائيل تحتقر 120 دولة دعت لوقف إطلاق النار في غزة، وتصفها علناً بـ”الدنــــــاءة”

اتهمت إسرائيل 120 دولة تبنت في الأمم المتحدة قرارا لإرساء وقف إطلاق نار إنساني في قطاع غزة بـ”الدناءة”، معلنة رفضها القاطع لأي دعوة من شأنها وقف إطلاق النار.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين -عبر منصة إكس- إن إسرائيل ترفض رفضا قاطعا أي دعوة إلى وقف إطلاق النار في غزة، مضيفا أنهم يعتزمون القضاء على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تماما، كما تعامل العالم مع النازيين وتنظيم الدولة الإسلامية، على حد تعبيره.

واستنكر كوهين قرار الأمم المتحدة الذي يدعو إلى هدنة إنسانية فورية وثابتة ومستدامة، ووصفه بأنه “مخزي”.

وصوتت 120 دولة لصالح القرار و14 دولة ضده، مع امتناع 45 دولة عن التصويت، من بينها ألمانيا.

وطرحت وثيقة القرار التي دعا إليها الأردن للتصويت في جلسة طارئة لمناقشة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة المستمرة منذ 3 أسابيع، بعد عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية.

وتزامن التصويت على القرار مع قطع إسرائيل جميع الاتصالات عن قطاع غزة، وشنّها غارات غير مسبوقة، وصفت بأنها الأعنف منذ بداية الحرب.

وأسفر العدوان الإسرائيلي على غزة عن استشهاد وإصابة الآلاف، معظمهم من النساء والأطفال، وسط انقطاع للتيار الكهربائي ومنع دخول الوقود، مما يحد من عمل القطاع الصحي الذي أعلن انهياره الكامل.

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