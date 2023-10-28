نفور وشعور بالخيانة.. انهيار شعبية بايدن بين اعضاء حزبه الديمقراطي إلى مستوى قياسي، بسبب دعمه المطلق لإسرائيل

كتائب القسام تتعهد باستخدام "كامل قوتها" لضرب جيش الصهاينة بعدما وسّع هجماته الجوية والبرية على قطاع غزة
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جرينتش+2 11:02
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