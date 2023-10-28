هذه حقيقة العنصرية الصهيونية.. إسرائيل تحتقر 120 دولة دعت لوقف إطلاق النار في غزة، وتصفها علناً بـ"الدنــــــاءة"
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جرينتش+2 05:02
في ظلال طوفان الأقصى.. لك الله يا غزة الأبية في ليلة السبت الدموية
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