عدم استقرار جوي وتساقط زخات ببعض المناطق اليوم السبت وغدًا

عمان – تتأثر المملكة اليوم السبت، بحالة من عدم الاستقرار الجوي حيث تتكاثر الغيوم على ارتفاعات مختلفة وتصبح الأجواء غائمة جزئيا إلى غائمة أحيانا.

ويتوقع تساقط زخات من المطر في أماكن متفرقة من المملكة، قد تكون مع ساعات المساء غزيرة أحيانا في بعض المناطق خاصة في المناطق الجنوبية، قد يصحبها الرعد واحتمال تساقط البرد، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا في جنوب وشرق المملكة.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى المملكة يوم غدٍ الأحد، تحت تأثير حالة عدم الاستقرار الجوي ، وتنخفض درجات الحرارة لتسجل حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من العام، وتكون الأجواء غائمة جزئياً إلى غائمة ، ويتوقع هطول زخات من المطر في أماكن متفرقة من المملكة قد تكون غزيرة أحيانا في جنوب المملكة يصحبها الرعد وتساقط البرد، مما قد يؤدي الى تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

ويطرأ الاثنين، انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتكون الاجواء معتدلة الحرارة بوجه عام، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة ومع بقاء فرصة لهطول زخات من المطر في أماكن مختلفة من المملكة خاصة في جنوب المملكة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

ويطرأ الثلاثاء، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء غائمة جزئيا مع طقس معتدل بوجه عام، وهناك فرصة ضعيفة لهطول زخات خفيفة من المطر على أماكن متفرقة من المملكة ، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 29 – 19 درجة مئوية، وفي غرب عمان 27 – 17، وفي المرتفعات الشمالية 28 – 18 وفي مرتفعات الشراة 27 – 20، وفي مناطق البادية 31 – 18، وفي مناطق السهول 30 – 19، وفي الأغوار الشمالية 38 – 22، وفي الأغوار الجنوبية 37 – 25، وفي البحر الميت 37 – 24، وفي خليج العقبة 38 – 24 درجة مئوية.

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