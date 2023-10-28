حزب الوفاق العراقي ينفي نبأ التوجه لعزل رئيسه علاوي

من المكتب الاعلامي لحزب الوفاق الوطني العراقي وصل “المجــد”، اليوم السبت، التصريح الصحفي التالي..

نفى نائب الامين العام لحزب الوفاق الوطني العراقي، هاشم الحبوبي ما تم تداوله من تلفيقات في بعض مواقع التواصل الاجتماعي، عن نية بعض قيادات الحزب عزل زعيم الحزب الدكتور اياد علاوي.

وقال الحبوبي ان ما تم تداوله مجرد اكاذيب من بعض ضعاف النفوس والمواقع المغرضة التي تظهر بين الحين والاخر، وهدفها النيل من الرموز الوطنية والاحزاب التي كانت ولا تزال تقارع الديكتاتورية، وتسعى لتحقيق دولة مواطنة قائمة على اسس العدل والمساواة وسيادة القانون.

كما اكد الحبوبي ان جميع اعضاء القيادة والمكتب السياسي في الحزب متمسكون بزعيمهم الدكتور اياد علاوي، وسائرون معه على نفس النهج والمبادئ.