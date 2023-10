حتى اليهود تحركوا قبل حكام العرب.. مئات المحتجين اليهود يعتصمون بمحطة قطارات في نيويورك، طلباً لوقف العدوان على غزة

اعتقلت الشرطة الأمريكية مئات المحتجين الذين ينتمون إلى حركة يهودية، بعد احتجاجهم داخل محطة “جراند سنترال” للقطارات في نيويورك، أحد مراكز النقل الرئيسية بالمدينة، للمطالبة بوقف العدوان على قطاع غزة، مساء امس الجمعة.

وأعلنت شرطة نيويورك توقيف ما لا يقل عن 200 شخص فيما أكد المنظمون أن التوقيفات شملت 300 شخص خلال تفريق التجمع داخل المحطة.

وأظهرت صور التقطت في المكان طوابير طويلة من الشباب وقد كبلت أيديهم وهم يرتدون قمصانا قطنية كتب عليها “ليس باسمنا” و”وقف إطلاق نار الآن”.

ونظمت الاعتصام الكبير مجموعة “جوييش فويس فور بيس-نيويورك سيتي” التي قالت إن آلافا عدة سدوا القاعة الرئيسية للمحطة. وأكدت أنها “أكبر عملية عصيان مدني تشهدها مدينة نيويورك في غضون عشرين عاما”.

وأظهرت مشاهد المحطة وقد عجت بالمحتجين الذين رفعوا لافتات كتب عليها “الحرية للفلسطينيين” و”احزنوا على القتلى وناضلوا من أجل الأحياء”.

وقد أطلق حاخامات التجمع بإضاءة شموع عطلة، السبت، وبتلاوة صلاة الموتى اليهودية.

وقالت الحاخامة ماي يي، في بيان نشره المنظمون: “السبت هو يوم راحة عادة، لكننا لا يسعنا أن نرتاح فيما إبادة جماعية ترتكب باسمنا”.

وأضافت: “حياة الفلسطينيين والإسرائيليين وثيقة الارتباط ولا يمكن للأمن أن يكون إلا من إقامة العدالة والمساواة والحرية للجميع”.

من جانبها، قالت هيئة النقل على موقعها الإلكتروني، إن “محطة جراند سنترال مغلقة حتى إشعار آخر بسبب احتجاج”، وحثت الركاب على استخدام محطات بديلة والأخذ في الاعتبار بزيادة وقت الانتقالات.

وقد تصاعدت الاحتجاجات بعد إقدام سلطات الاحتلال على قطع الاتصالات والإنترنت عن غزة، مساء الجمعة، قبل أن يبدأ جيشها بأعنف عملية قصف عن طريق الجو والبر والبحر للقطاع، بالتزامن مع بدء عملية برية، تصدت لها المقاومة الفلسطينية.

