جموع غفيرة تحتشد قرب سفارة العدو بعمان نصرة لغزة والمقاومة



عمّان – واصلت، اليوم السبت، حشود الشعب الأردني في كافة محافظات المملكة طوفانها المتواصل منذ 22 يومًا على التوالي، نصرة لغزة وللمطالبة بوقف نزيف الدم والمجزرة الصهيونية الغاشمة، لا سيما بعد إقدام الاحتلال على قطع الاتصالات والإنترنت وكافة أساسيات الحياة من ماء وغذاء ووقود عن غزة.

فقد احتشدت جموعٌ غفيرة بالقرب من سفارة العدو الصهيوني لمواصلة اعتصامها في منطقة الرابية بعمان، والمطالبة بطرد السفير الصهيوني وإغلاق السفارة الصهيونية، وإلغاء كافة الاتفاقيات السياسية والاقتصادية.

وقد هتفت الجموع بالتحية للمقاومة وتقدير صمودها الأسطوري بوجه آلة الحرب الصهيونية الإجرامية.

وطالب المحتشدون الأنظمة الرسمية العربية بالتحرك العاجل ووقف الصمت والخذلان، وكسر الحصار الظالم على غزة وإيصال المساعدات لها.