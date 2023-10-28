السنوار يعلن ان المقاومة جاهزة لعقد صفقة تبادل تشمل الإفراج عن جميع الأسرى، ونتنياهو يصرح انهم يتدارسون هذا الموضوع

غزة – قال رئيس حركة (حماس) في قطاع غزة، يحيى السنوار، مساء اليوم السبت، إن المقاومة جاهزة فورًا لعقد صفقة تبادل تشمل الإفراج عن جميع الأسرى.

وأضاف السنوار، في تصريح نقلته فضائية الأقصى عنه، “جاهزون فورًا لعقد صفقة تبادل تشمل الإفراج عن جميع الأسرى في سجون الاحتلال، مقابل الإفراج عن جميع الأسرى لدى المقاومة”.

وجاءت تصريحات السنوار بعد تأكيد الناطق العسكري باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام “أبو عبيدة” أن “عدد أسرى العدو الكبير لدى القسام ثمنه تبييض السجون من كافة الأسرى”.

وأوضح “أبو عبيدة”، خلال كلمة مصورة، أن اتصالات جرت في ملف الأسرى وكانت هناك فرصة للوصول إلى صيغة اتفاق إلا أنّ مماطلة من جانب الاحتلال الإسرائيلي حالت دون استمرارها.

وكان “أبو عبيدة” قدّر عدد الأسرى الإسرائيليين من الجنود والمستوطنين لدى فصائل المقاومة في غزة ما بين 200-250، مشيرًا إلى أن نحو 200 منهم بيد القسام.

نتنياهو: اسرائيل درست مقترح الإفراج عن كافة الأسرى

زمن جانبه، كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، أنهم درسوا مقترح الإفراج عن كافة الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، مقابل الاسرى لدى حركة حماس.

وردا على سؤال حول ما إذا كان يتم النظر في إمكانية إطلاق سراح جميع الأسرى الفلسطينيين مقابل جميع المختطفين، قال نتنياهو في المؤتمر الصحفي: “هذا أمر ناقشته أنا وأصدقائي، مع الأشخاص الذين يتعاملون مع هذا الأمر”.

لكنه رفض الإدلاء بتفاصيل أكثر . مضيفا” مهنياً، أعتقد أن الخوض في تفاصيل الأمور لن يفيد في تحقيقها، إنها جزء لا يتجزأ من أهداف الحرب، ونحن ببساطة ممنوعون من تفصيل كل الأشياء التي نقوم بها”.

وزعم نتنياهو الفاشل، في مؤتمر صحفي مشترك مع الوزيرين غالانت وغانتس، إن “أهداف الدخول البري إلى قطاع غزة واضحة: تدمير القدرات العسكرية والحكومية لحماس واستعادة الأمن.. لقد اتخذنا القرار بالإجماع في مجلس الوزراء الحربي والمجلس السياسي الأمني، بشكل متوازن”