الجهاد الإسلامي يحذر من حسابات وهمية لبث الإشاعات في غزة

غزة – قالت حركة الجهاد الإسلامي إن الاحتلال نشط باستخدام مواقع وحسابات وهمية ومزيفة، بعضها باسم نشطاء ومؤثرين فلسطينيين، تزامنًا مع العدوان البري ضد قطاع غزة.

وأضافت الحركة في تصريح صحفي، فجر اليوم السبت 28 أكتوبر\تشرين الأول 2023، إن الاحتلال يهدف إلى نشر الفتنة الداخلية، وبث الإشاعات والعمل على إحباط الحاضنة الشعبية للمقاومة، في وقت عزل فيه العدو غزة عن الاتصال بالعالم.

وأكدت الحركة على أن إقدام العدو على عزل غزة عن العالم، عبر قطع الاتصال معها، ولا سيما شبكة الانترنت، يهدف إلى التعمية على تصعيد خطير لمزيد من جرائم الإبادة التي يعد لها، وخصوصاً بعد تلويحه باستهداف المستشفيات.

وأهاب الحركة بوسائل الإعلام والنشطاء عدم الوقوع في فخ هذه الحسابات الوهمية، والأخبار الكاذبة التي يتم نشرها من خلالها، وعدم الانجرار الى هذه المحاولات المفضوحة، بل وفضحها والتحذير منها.

وشددت على أهمية الدور الذي تؤديه وسائل الإعلام والنشطاء في فضح الجرائم الصهيونية، وإحباط جبهته الإعلامية والحرب النفسية التي يشنها، ونقل جرائمه للعالم.

وقطع الاحتلال شبكات الاتصالات بشكل كامل عن قطاع غزة، مساء يوم الجمعة، تزامنًا مع قصف غير مسبوق برًا وبحرًا وجوًا بحسب المصادر الإعلامية.