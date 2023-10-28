كتائب القسام تتعهد باستخدام "كامل قوتها" لضرب جيش الصهاينة بعدما وسّع هجماته الجوية والبرية على قطاع غزة
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البريد الأردني يؤكد استعداده لتقديم خدمة العبور المغلق لبريد فلسطين
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