هذه حقيقة العنصرية الصهيونية.. إسرائيل تحتقر 120 دولة دعت لوقف إطلاق النار في غزة، وتصفها علناً بـ"الدنــــــاءة"
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جرينتش+2 07:39
أبو عبيدة يؤكد أن العدد الكبير من أسرى العدو لدى حركة حماس ثمنه تبييض كل السجون من كافة الأسرى الفلسطينيين
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