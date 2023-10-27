نادي الأسير الفلسطيني: العدو يعتقل اليوم الجمعة 70 شخصاً من الضفة

رام الله (الضفة الغربية) (رويترز) – قال نادي الأسير الفلسطيني إن اسرائيل شنت حملة اعتقالات، فجر يوم الجمعة، شملت 70 فلسطينيا تركزت في مدن القدس والخليل وبيت لحم بالضفة الغربية المحتلة.

وأضاف النادي، في بيان له اليوم، أن من بين المعتقلين “سيدتين وصحفي، في ظل استمرار حملات الاعتقال، وعمليات الانتقام الجماعية الممنهجة بحّق أبناء شعبنا منذ السابع من أكتوبر الجاري”.

وأوضح النادي في بيانه أنه “بذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول الجاري، تاريخ بدء معركة (طوفان الأقصى) إلى أكثر من (1530) حالة اعتقال”.

وأضاف النادي أنه يجري تحويل معظم من يتم اعتقالهم في هذه الفترة إلى الاعتقال الاداري.

وتستخدم إسرائيل قانونا يرجع لفترة الانتداب البريطاني يتيح لها اعتقال الفلسطينيين دون محاكمة لمدة تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر تكون قابلة للتجديد بدعوة وجود ملف أمني للمعتقل.

وذكر مسؤولون إسرائيليون أن الاعتقالات تستهدف قيادات وعناصر من حركة حماس في الضفة الغربية.

وتشير الإحصائيات الفلسطينية إلى أن عدد المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية بلغ أكثر من 6600.