قصف إسرائيلي غير مسبوق على قطاع غزة يتسبب بانقطاع الاتصال والانترنت، والقسام يرد بقصف صاروخي لتل أبيب/ فيديو

غزة – شن الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، غارات جوية متواصلة وغير مسبوقة على قطاع غزة، تسببت بقطع خطوط الاتصال وشبكات الانترنت عن كامل القطاع.

وأفاد مصادر محلية إلى أن قطاع غزة يشهد الآن القصف الأعنف براً وبحراً وجواً مُنذ بداية الحرب .

وقال جيش الاحتلال أن طائراته تشن هجمات مكثفة وغير مسبوقة على كافة أرجاء قطاع غزة، مشيرا إلى أن القصف الكبير الجاري الآن على غزة مرحلة جديدة في الحرب على القطاع.

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاغاري، مساء اليوم الجمعة، أن “القوات البرية ستوسع نشاطها البري” هذه الليلة في قطاع غزة، بالتزامن مع الضربات الجوية المكثفة التي تستهدف القطاع.

وقال هاغاري أيضا إن قوات الجيش الإسرائيلي على الحدود الشمالية في حالة تأهب قصوى.

وأضاف أن “طائرات الجيش تشن حاليا هجمات (مكثفة وغير مسبوقة) على كافة أرجاء قطاع غزة”

يأتي ذلك في وقت أفادت فيه وسائل إعلام عربية وعالمية، اليوم الجمعة، أن “سلطات الاحتلال قطعت الاتصالات بالكامل عن قطاع غزة”

فقد قالت مجموعة الاتصالات الفلسطينية في بيان: نأسف للإعلان عن انقطاع كامل لكافة خدمات الاتصالات والإنترنت مع قطاع غزة في ظل العدوان المتواصل، فقد تسبب القصف الشديد في الساعة الأخيرة في تدمير آخر المسارات الدولية التي تصل غزة بالعالم الخارجي بالإضافة للمسارات المدمرة سابقاً خلال العدوان، مما أدى إلى انقطاع لكامل خدمات شركات الاتصالات عن قطاع غزة الحبيب.

وأشار محللون إلى أن جيش الاحتلال يقطع الاتصال بشكل كامل عن غزة تمهيداً لمجازر غير مسبوقة خلال الساعات القادمة”.

وقال الهلال الاحمر الفلسطيني: “انقطعنا عن الاتصال بشكل كامل عن غرفة العمليات في قطاع غزة وعن كافة طواقمنا العاملة هناك في ظل قطع سلطات الاحتلال للشبكات الاتصالات الأرضية والخلوية والانترنت بشكل كامل.

وأضاف: “نشعر بالقلق الشديد بخصوص امكانية استمرار طواقمنا في تقديم خدماتهم الاسعافية، لاسيما وأن هذا القطع يؤثر على خدمة الاتصال المركزي 101 ويعيق وصول سيارات الاسعاف الى المصابين والجرحى.

وقالت حركة “حماس”، اليوم الجمعة، إن قطع الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة، وتصعيد القصف برا وبحرا وجوا، على الأحياء السكنية؛ ينذر بنية الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب مزيد من المجازر وجرائم الإبادة بعيدا عن أعين الصحافة والعالم.

وحملت حماس سلطات الاحتلال الإسرائيلي، والولايات المتحدة والدول التي تدعم إسرائيل كامل المسؤولية عن المجازر التي ترتكب في غزة.

وطالبت الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي، بتحمل المسؤولية، والتحرّك الفوري لوقف الجرائم بحق الفلسطينيين.

ودعت إلى النفير العام نصرة لغزة ولوقف العدوان وحرب الإبادة ضد المدنيين.

وأكدت أن الفلسطينيين صامدين، ولن ترهبهم سياسة الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدة أن المقاومة لن تتوقف حتى صد العدوان

وردا على القصف العنيف، أطلقت كتائب القسام رشقة صاروخية كبيرة صوب تل أبيب، فيما دوت صفارات الانذار في تل أبيب، وأسدود، والرملة، ومطار اللد، وعسقلان ومستوطنة “موديعين” شمال غرب القدس.

وقالت كتائب القسام في بيان مقتضب: قصفنا “تل أبيب” رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين.

وقد أصيب ثلاثة إسرائيليين، اليوم الجمعة، إثر سقوط صاروخ أطلقته كتائب القسام على مبنى في مدينة تل أبيب، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية .

وأعلنت هذه المصادر إصابة اسرائيلي بجروح إثر سقوط صاروخ في “ريشون لتسيون” قرب “تل أبيب”، فيما أظهرت مشاهد عن احتراق مركبة إسرائيلية وسط فلسطين المحتلة.

ودوت صافرات الإنذار في تل أبيب ومحيطها، إثر تعرضها لإطلاق دفعة صاروخية انطلقت من قطاع غزة.

ونقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية، عن مصادر طبية، قولها، إن “المصابين نقلوا إلى مستشفى إيخلوف ووصفت جروح أحدهم (20 عاما) بأنها متوسطة، فيما وصفت إصابة الآخرين بالطفيفة”.

وبعد الإصابة المباشرة للمبنى، اندلع حريق امتد إلى عدة طوابق، وطلبت قيادة الجبهة الداخلية، من الإسرائيليين تجنب الوصول إلى المنطقة والسماح لقوات الطوارئ بالتعامل مع الحادث.

تواصل الغارات الإسرائيلية العنيفة على قطاع غزة pic.twitter.com/jWffBNM6Hf — القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) October 27, 2023

هاد الفيديو مُصور من عسقلان و مبين فيه القصف الي بصير ع غزة !

لو من عسقلان هيك الكم تتخيلو شو قاعد بصير بغزة !!!!! pic.twitter.com/H8brEA5LTh — ليان 𓂆 #طوفان_الأقصى (@layan_ob) October 27, 2023