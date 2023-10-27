خوفاً على أسراهم.. تراجع نسبة الصهاينة المؤيدين لمعركة برية على غزة



تل ابيب – أظهر استطلاع للرأي، نشر اليوم الجمعة، تراجع نسبة الإسرائيليين المؤيدين لشن هجوم بري على قطاع غزة، من 65 إلى 49 بالمئة، خلال أقل من 10 أيام.

وتعهد الاحتلال الإسرائيلي باجتياح غزة و”تدمير” حماس، في أعقاب هجومها المباغت داخل الأراضي المحتلة يوم 7 أكتوبر.

وقالت صحيفة “معاريف” العبرية التي أجرت استطلاع الرأي، إن النتائج أظهرت أن ما يقرب من نصف الإسرائيليين يريدون تأجيل أي عملية برية في غزة.

وأضافت: “ردا على سؤال عما إذا كان ينبغي للجيش أن يصعد على الفور إلى هجوم بري واسع النطاق، وافق 29 بالمئة من الإسرائيليين على ذلك، بينما قال 49 بالمئة إنه سيكون من الأفضل الانتظار، فيما لم يحسم 22 في المئة قرارهم بعد”.

وشمل الاستطلاع عينة تمثيلية مكونة من 522 إسرائيليا بالغا.

وتبرز هذه النتائج تراجع نسبة التأييد لهجوم بري على غزة، حيث أظهر استطلاع مشابه أجري يوم 19 أكتوبر، أن النسبة حينها بلغت 65 بالمئة.

وذكرت الصحيفة: “من خلال تفصيل الإجابات، يتبين أنه لا يوجد انقسام على أساس سياسي أو سكاني، لكن الأمر يتعلق بمسألة الأسرى، التي باتت تحظى باهتمام كبير وأدت إلى تحول في الرأي”.

وتحتجز حماس أكثر من 200 شخص بينهم أجانب، بحسب سلطات الاحتلال.

وكانت صحيفة “وول ستريت جورنال” قد ذكرت، الأربعاء الماضي، نقلا عن مسؤولين إسرائيليين وأميركيين، أن الاحتلال وافق على تأجيل تنفيذ الهجوم البري الشامل على قطاع غزة في الوقت الحالي.