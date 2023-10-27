قصف إسرائيلي غير مسبوق على قطاع غزة يتسبب بانقطاع الاتصال والانترنت، والقسام يرد بقصف صاروخي لتل أبيب/ فيديو
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جرينتش+2 09:01
المستوطنون يتوعدون فلسطينيي الضفة بـ”نكبة كبرى” جديدة، ويهددون بتهجيرهم بالقوة من قراهم وبلداتهم الى الأردن
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