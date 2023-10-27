استشهاد الشبان عبد الله أبو الهيجا وأيسر العامر وجواد التركي وقسام عبد الحافظ في مواجهات مع العدو بجنين وقلقيلية/ فيديو

الضفة الغربية – استشهد أربعة شبان وأصيب آخرون، فجر اليوم الجمعة، في مواجهات واشتباكات مع قوات الاحتلال في مدينة جنين ومدينة قلقيلية، في الضفة المحتلة.

ففي جنين، استشهد ثلاثة مواطنين في مدينة جنين، وأصيب 12 آخرون، إثر اقتحام قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي للمدينة وأطراف مخيمها.

وأكد مدير مستشفى جنين الحكومي الدكتور وسام بكر، استشهاد الشاب عبد الله بسام أبو الهيجا، من بلدة اليامون غرب جنين، عقب إصابته بعدة رصاصات في أنحاء متفرقة من جسده، وكذلك استشهاد الشاب أيسر محمد العامر (24 عاما) من مخيم جنين.

وفي وقت لاحق وعقب انسحاب قوات الاحتلال من مدينة جنين ومخيمها، عثر المواطنون على الشهيد الثالث جواد التركي بين الأشجار قرب شارع الشهيدة شيرين أبو عاقلة، في محيط مدرسة الوكالة بالمخيم.

وأكدت مصادر طبية أن قوات الاحتلال أطلقت النار على سيارة إسعاف واحتجزتها ومنعتها من الوصول إلى الشهيد أيسر عقب إصابته، وتركته ينزف حتى ارتقى شهيدا.

كما ذكرت المصادر أن 12 شابا أصيبوا برصاص الاحتلال، نقلوا إثرها إلى مستشفيات المدينة، وصفت إصابة أحدهم بالخطيرة.

وأصيب الصحفي حمزة زيود برصاص جيش الاحتلال خلال تغطيته لاقتحام مدينة ومحيط مخيم جنين، فجر اليوم، ووصفت إصابته بالطفيفة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال، اقتحمت مدينة جنين، ترافقها جرافتان من طراز (D9)، وداهمت عدة مباني ومنازل، تركزت في محيط مستشفى ابن سينا، وفي حي الزهراء بالمدينة، وعلى أطراف مخيم جنين، ونشرت القناصة في هذه المباني والمنازل، وشهدت سماء مدينة جنين ومخيمها تحليقا مكثفا لطائرات الاحتلال المسيرة والحربية.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة من عدة محاور ودفعت بتعزيزات كبيرة، بأكثر من 40 آلية عسكرية، وسط مواجهات عنيفة.

وانتشر قناصة من جيش الاحتلال في عدة بنايات، وأقدمت جرافات الاحتلال على إغلاق وتجريف وتخريب البنية التحتية في الطرق المؤدية إلى مخيم جنين.

كما أطلق جيش الاحتلال حوامات مراقبة وانتحارية في أجواء مخيم جنين ومحيطه بالتزامن مع تحليق مستمر لطيران الاحتلال المسير في الأجواء.

وتصدى مقاومون لقوات الاحتلال واشتبكوا معها بالرصاص وتفجير عبوت ناسفة محلية الصنع.

وقالت كتائب القسام في جنين إن مقاتليها خاضوا اشتباكات مسلحة عنيفة للتصدي لقوات الاحتلال المتوغلة لجنين.

وأعلنت سرايا القدس – كتيبة جنين استهداف قوة لجيش الاحتلال وعدد من الآليات في محيط مستشفى ابن سينا بصليات مركزة ومباشرة من الرصاص.

وفي قلقيلية، استشهد الأسير المحرر قسام عبد الحافظ (26 عاما)، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد اقتحامها مدينة قلقيلية وسط اندلاع مواجهات واشتباكات مسلحة.

وأصيب الشاب والأسير المحرر عبد الحافظ أصيب برصاص الاحتلال الحي في الصدر في وقت سابق من فجر اليوم نقل على إثرها إلى مستشفى درويش نزال الحكومي في مدينة قلقيليلة ليعلن بعدها عن استشهاده.

وهدمت جرافات الاحتلال محلاً تجارياً في قلقيلية، بسبب منشور على الفيس بوك وعلقت عليه يافطة مكتوب عليها “هذا المتجر يدعم الإرهاب”.

وفي التفاصيل، استشهد فجر اليوم الجمعة، ثلاثة مواطنين في مدينة جنين، وأصيب 12 آخرون، إثر اقتحام قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي للمدينة وأطراف مخيمها.

وأكد مدير مستشفى جنين الحكومي الدكتور وسام بكر، استشهاد الشاب عبد الله بسام أبو الهيجا، من بلدة اليامون غرب جنين، عقب إصابته بعدة رصاصات في أنحاء متفرقة من جسده، وكذلك استشهاد الشاب أيسر محمد العامر (24 عاما) من مخيم جنين.

وفي وقت لاحق وعقب انسحاب قوات الاحتلال من مدينة جنين ومخيمها، عثر المواطنون على شهيد ثالث بين الأشجار قرب شارع الشهيدة شيرين أبو عاقلة، في محيط مدرسة الوكالة بالمخيم، وهو الشهيد جواد التركي.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال، اقتحمت مدينة جنين، ترافقها جرافتان من طراز (D9)، وداهمت عدة مباني ومنازل، تركزت في محيط مستشفى ابن سينا، وفي حي الزهراء بالمدينة، وعلى أطراف مخيم جنين، ونشرت القناصة في هذه المباني والمنازل، فيما شهدت سماء مدينة جنين ومخيمها تحليقا مكثفا لطائرات الاحتلال المسيرة والحربية.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة من عدة محاور ودفعت بتعزيزات كبيرة، بأكثر من 40 آلية عسكرية، وسط مواجهات عنيفة.

وأكد مصادر طبية إصابة 12 شابا برصاص الاحتلال، نقلوا على إثرها إلى مستشفيات المدينة، وصفت إصابة أحدهم بالخطيرة.

فيما قامت جرافات الاحتلال بأعمال تجريف واسعة في أطراف مخيم جنين، ودمرت الشوارع والبنية التحتية، وخط المياه الرئيسي المغذي للمخيم.

كما قامت قوات الاحتلال بإغلاق الطرق المؤدية الى المخيم بالسواتير الترابية في محاولة لعزله عن محيطة وخاصة مدينة جنين.

وباستشهاد الشبان أبو الهيجا والعامر والتركي، يرتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية منذ السابع من الشهر الجاري إلى 109 شهداء، وأكثر من 1900 إصابة.

وفي قلقيلية ، استشهد، فجر اليوم الجمعة، شاب برصاص الاحتلال الإسرائيلي إثر اقتحام مدينة قلقيلية.

وأفادت مصادر محلية بأن الشاب قسام عبد الحافظ (26 عاما) استشهد برصاص قوات الاحتلال التي اقتحمت مدينة قلقيلية.

وكان الشاب والأسير المحرر عبد الحافظ أصيب برصاص الاحتلال الحي في الصدر في وقت سابق من فجر اليوم نقل على إثرها إلى مستشفى درويش نزال الحكومي في مدينة قلقيلية ليعلن بعدها عن استشهاده.

تغطية صحفية: وداع عبد الله أبو الهيجا الذي ارتقى برصــاص قوات الاحتلال في جنين فجر اليوم. pic.twitter.com/PrplJwwikh — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 27, 2023

تغطية صحفية: مصادر محلية: قوات الاحتلال تدمر محلاً تجارياً في مدينة قلقيلية، فجر اليوم. pic.twitter.com/Zmgb0of3Bv — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 27, 2023