قصف إسرائيلي غير مسبوق على قطاع غزة يتسبب بانقطاع الاتصال والانترنت، والقسام يرد بقصف صاروخي لتل أبيب/ فيديو
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جرينتش+2 08:57
آلاف الأردنيين يشاركون، اليوم الجمعة، في مسيرة وسط عمان، تضامناً مع قطاع غزة، وطلباً لإلغاء معاهدة وادي عربة
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