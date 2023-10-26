وفاة ثلاثة أشخاص في حفرة بمنطقة جبل القصور في عمان

عمان 26 تشرين الأول (بترا)- توفي ثلاثة أشخاص اثر محاصرتهم داخل حفرة بمحافظة العاصمة.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، اليوم الخميس، إن بلاغا ورد لدى غرفة عمليات مديرية دفاع مدني وسط عمان والشرطة يفيد بمحاصرة ثلاثة أشخاص داخل حفرة بمنطقة جبل القصور.

واشار الى أن الفرق المتخصصة تحركت على الموقع، وبإسناد من فريق البحث والإنقاذ الدولي ومديرية دفاع مدني شرق عمان، تمكنت من إخراج المحاصرين من داخل الحفرة باستخدام المعدات اللازمة لمثل هذا النوع من الحوادث وهم بحالة وفاة، وتم أخلاؤهم الى المستشفى وفتح تحقيق بالحادث.