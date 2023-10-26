قصف إسرائيلي غير مسبوق على قطاع غزة يتسبب بانقطاع الاتصال والانترنت، والقسام يرد بقصف صاروخي لتل أبيب/ فيديو
أهم العناوين
جرينتش+2 08:48
العدو الصهيوني يتكبد مليار دولار أسبوعياً، جراء الحرب التي يشنها على المدنيين في قطاع غزة، بدعوى الأنتقام من حماس
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني