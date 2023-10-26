العدوّان الصهيوني والأمريكي يخططان لضخ غاز الأعصاب في أنفاق غزة، او غمرها بالماء قبل بدء العملية البرية.

نسب موقع “ميدل إيست آي” الإخباري البريطاني لمن قال إنه مصدر عربي رفيع المستوى ومطلع على شؤون فصائل المقاومة الفلسطينية، قوله إن تأخير الغزو البري الإسرائيلي لغزة هو جزء من حملة تضليل تهدف إلى الحصول على عنصر المفاجأة في هجوم متعدد الجوانب.

وبحسب هذا المصدر، فإن هذه الفصائل تتوقع أن تضخ إسرائيل أنفاق غزة بغاز الأعصاب والمواد الكيميائية تحت مراقبة قوات خاصة أميركية في إطار هجوم مفاجئ على قطاع غزة.

وعزا معلوماته إلى تسريبات من مصدر أميركي، حيث أوضح أن إسرائيل والولايات المتحدة تأملان في تحقيق عنصر المفاجأة من أجل اختراق أنفاق حماس وإنقاذ ما يقدر بنحو 220 محتجزا وقتل آلاف المقاتلين التابعين لكتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وأشار موقع ميدل إيست آي، في تقريره الذي أعده رئيس تحريره ديفيد هيرست، إلى أنه لم يتمكن من التحقق بشكل مستقل من المعلومات الواردة في التسريب.

وتعتمد الخطة، حسب المصدر، على عنصر المفاجأة لكسب المعركة بشكل حاسم باستخدام الغازات المحرمة دوليا، وخاصة غاز الأعصاب والأسلحة الكيميائية، كما سيتم ضخ كميات كبيرة من غاز الأعصاب في الأنفاق، وستشرف قوة دلتا الأميركية على “ضخ كميات كبيرة من غاز الأعصاب في أنفاق حماس، تكون كافية لشل الحركة الجسدية لفترة تتراوح بين 6 و12 ساعة”.

وخلال هذه الفترة، يضيف المصدر، سيتم اختراق الأنفاق وإنقاذ الرهائن وقتل الآلاف من جنود كتائب القسام.

ويقول موقع ميدل إيست آي إنه تواصل مع البيت الأبيض ووزارة الدفاع الأميركية للتعليق، لكنه لم يتلق أي رد حتى وقت النشر.

وتقول المعلومات المسربة إن تفاصيل العملية قد تم الاتفاق عليها، وإن الحديث عن تأخير إسرائيل غزوها البري ما هو إلا معلومات مضللة تهدف إلى كسب عنصر المفاجأة في هجوم متعدد الأوجه، سيشمل هبوط قوات خاصة إسرائيلية في شمال غزة وعلى طول الساحل.

إغراق أنفاق “حماس” مع المُحتجزين قبل الهجوم البري

وكان الصحفي الاستقصائي الأمريكي، سيمور هيرش قد صرح امس الاربعاء، نقلا عن مصادر، أن إسرائيل تدرس إمكانية إغراق شبكة أنفاق “حماس” قبل بدء عمليتها البرية.

وقال هيرش إن مسؤولا أمريكيا مطّلعا، أخبره بأن القيادة الإسرائيلية تفكر بإغراق شبكة الأنفاق التابعة لحماس وذلك قبل القيام بعمليتها البرية في غزة، بحسب ما نشر هيرش في عموده الخاص على “Substack”.

وأشار إلى أن إسرائيل بصدد تحويل مدينة غزة إلى أنقاض من خلال القصف المستمر وتخطط لبدء غزو بري قريبا.

وأضاف: “إغراق الأنفاق يعني أن إسرائيل مستعدة “للقضاء على الرهائن الذين ما زالوا معرضين للخطر، يوجد ما يقدر بأكثر من 200 رهينة والسؤال هو أين يتواجدون؟ إسرائيل تتحدث فقط عن نهاية منظمة حماس وقد أطلقت حماس حتى الآن سراح أربعة رهائن”.

وكان هيرش قد أعلن في وقت سابق نقلاً عن مصادر بأن القوات الإسرائيلية تعتزم القيام في قطاع غزة بشيء مماثل لما قامت به أمريكا من تدمير لمدينة هيروشيما اليابانية، ولكن من دون أسلحة نووية.

وأضاف الصحفي: “خطة نتنياهو هي أن يقوم الجيش الإسرائيلي بقتل كل عضو في حماس يمكن العثور عليه”.