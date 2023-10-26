استشهاد الفتى أسيد حميدات برصاص العدو في مخيم الجلزون قرب رام الله

رام الله – استشهد فتى فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، خلال اقتحامها مخيم الجلزون، شمال رام الله.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بأن الفتى أسيد حمدي حميدات (17 عاما) قد أصيب بجروح حرجة برصاص الاحتلال، ونقل على إثرها إلى المستشفى الاستشاري العربي، قبل أن يعلن الأطباء استشهاده متأثرا بإصابته.

وباستشهاد حميدات ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية منذ بداية العام الجاري إلى 313 شهيداً، بينهم 105 شهداء منذ السابع من تشرين أول/ أكتوبر الجاري.

يشار إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم وأطلقت الرصاص الحي، وقنابل الغاز السام المسيل للدموع والصوت، باتجاه الشبان، وأغلقت البوابة الحديدية المقامة عند مدخل المخيم.

يذكر أن الطفل حميدات هو الشهيد الثالث في المخيم خلال ثلاثة أيام، حيث استشهد الشابان محمود سيف الطريش نخلة، ومحمد نضال عليان، يوم الإثنين الماضي، برصاص قوات الاحتلال.