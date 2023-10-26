استشهاد الصحفية دعاء شرف بغزة يرفع عدد شهداء الإعلام الى 24

استشهدت الصحفية دعاء شرف مع طفلها، اليوم الخميس، جراء سلسلة غارات إسرائيلية على قطاع غزة، وسط استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع باستهدافه الصحفيين وعائلاتهم، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، في أعقاب عملية طوفان الأقصى.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن مقاتلات إسرائيلية أطلقت صواريخ عدة استهدفت منزل الصحفية في منطقة الزوايدة وسط القطاع، مما أسفر عن استشهادها مع طفلها.

وأشارت الوكالة إلى أن طيران الاحتلال نفذ قصفا عنيفا على مناطق تل الهوا والجوزات، وشارع النفق بمدينة غزة الليلة الماضية، وأضافت أن غارة أخرى استهدفت محيط ملعب اليرموك وسط المدينة.

وباستشهاد الصحفية دعاء شرف، يرتفع عدد الشهداء من الصحفيين في قطاع غزة، منذ بداية العدوان الإسرائيلي إلى 24 صحفيا.

وكان جيش الاحتلال قد استهدف أمس عائلة مراسل الجزيرة في غزة وائل الدحدوح في المنزل الذي لجؤوا إليه جنوب القطاع، بعد أن ادعى الاحتلال أنها منطقة آمنة، مما أدى إلى استشهاد زوجته وابنه وابنته البالغة من العمر 6 سنوات، وحفيده الرضيع الذي يبلغ من العمر شهر واحد.