إصابة 4 مستوطنين بهجوم فدائي ومواجهات اليوم بالقدس ورام الله

القدس المحتلة – المركز الفلسطيني للإعلام

أصيب 4 مستوطنين بجروح، أحدهم حالته خطيرة، اليوم الخميس، في هجوم فدائي في القدس المحتلة ومواجهات في رام الله وسط الضفة المحتلة.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن مستوطنين أصيبا بجروح، أحدهما حالته خطرة، بعد تعرضهما لهجوم في القدس.

كما قالت إذاعة جيش الاحتلال، إن مستوطنين أصيبا في مواجهات مع فلسطينيين قرب مستوطنة ريمونيم شرق رام الله في الضفة الغربية.

إلى ذلك، اندلعت اشتباكات ضارية بين المقاومين وقوات الاحتلال بعد اقتحامها طوباس في الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني أن خمسة فلسطينيين أصيبوا بجروح جراء إطلاق النار من قوات الاحتلال في طوباس.

ومنذ انطلاق معركة طوفان الأقصى في 7 أكتوبر الماضي، نفذ المقاومون 387 عملية إطلاق نار، وعمليتي إطلاق صواريخ، و61 عملية نوعية في الضفة الغربية والقدس المحتلتين ضد الاحتلال ومستوطنيه، وفق مركز معطى.

وأدت هذه العمليات لمقتل إسرائيليين وإصابة 35 آخرين (من الجنود والمستوطنين)، في المقابل استشهد 110 فلسطينيين وأصيب أكثر من 1800 جريح، وتسجيل 1475 حالة اعتقال.