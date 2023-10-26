أجواء حارة بأغلب المناطق اليوم الخميس وغدًا، وانخفاض بداية الاسبوع

عمان – ترتفع اليوم الخميس، درجات الحرارة قليلاً لتسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (5-7) درجات مئوية؛ لتصبح الأجواء حارة نسبيا في أغلب المناطق، بينما تكون حارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا. وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء يوم غدٍ الجمعة، حارة نسبيا في أغلب المناطق، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وهناك فرصة ضعيفة في ساعات ما بعد الظهر لسقوط زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في أقصى شرق المملكة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في شرق المملكة.

يطرأ السبت، انخفاض قليل على درجات الحرارة لتكون الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة ويحتمل في ساعات ما بعد الظهر سقوط زخات متفرقة من المطر في جنوب وشرق المملكة قد يصحبها الرعد أحياناً، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في شرق المملكة.

كما يطرأ الأحد، انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة بوجه عام، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ويحتمل سقوط زخات متفرقة من المطر خاصة في جنوب وشرق المملكة قد يصحبها الرعد احياناً، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 32 – 19 درجات مئوية، وفي غرب عمان 30 – 17، وفي المرتفعات الشمالية 30 – 18 وفي مرتفعات الشراة 29 – 16، وفي مناطق البادية 35 – 19، وفي مناطق السهول 33 – 19، وفي الأغوار الشمالية 38 – 23، وفي الأغوار الجنوبية 38 – 25، وفي البحر الميت 38 – 24، وفي خليج العقبة 37 – 25 درجة مئوية.

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