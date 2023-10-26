أبو عبيدة: مقتل 50 من الأسرى بغزة جراء القصف الإسرائيلي

غزة – المركز الفلسطيني للإعلام

أعلن أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الخميس، أن عدد الأسرى الصهاينة الذين قتلوا في قطاع غزة نتيجة القصف والمجازر الصهيونية بلغ ما يقرب من 50 قتيلاً.

وهذه المرة الثالثة التي تعلن فيها كتائب القسام، مقتل أسرى صهاينة جراء القصف الهمجي الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة.

وسبق أن أعلن أبو عبيدة، أن عدد الأسرى الصهاينة في قطاع غزة يقارب 250 منهم 200 لدى كتائب القسام، إلى جانب مجموعة تبين أنهم من جنسيات أجنبية وهم ضيوف بغزة لحين توفر ظروف مناسبة لإطلاقهم.

وخلال الأيام الماضية، أطلقت كتائب القسام على مرتين 4 محتجزين، أميركية وابنتها، وإسرائيليتين مسنتين، برعاية قطرية ومصرية.

وأكد المفرج عنهم أن مجتجزيهم قد عاملوهم بشكل جيد، وأنه جرى نقلهم من مكان لآخر نتيجة القصف الإسرائيلي.

ويوميا منذ 7 أكتوبر تشن قوات الاحتلال مئات الغارات المكثفة بقذائف وقنابل كبيرة وبراميل متفجرات على المنازل والأحياء السكنية وتدمرها على رؤوس ساكنيها.

وأسفرت محرقة الاحتلال بغزة حتى الآن عن أكثر من 7 آلاف شهيد أمثر من نصفهم أطفال ونساء، إلى جانب أكثر من 18 ألف جريح، و1900 مفقود تحت الأنقاض، فضلا عن إلحاق دمار جزئي أو كلي بقرابة 200 ألف وحدة سكنية.