قصف إسرائيلي غير مسبوق على قطاع غزة يتسبب بانقطاع الاتصال والانترنت، والقسام يرد بقصف صاروخي لتل أبيب/ فيديو
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جرينتش+2 09:15
معهد بحوث إسرائيلي يكشف خطة لتوطين الفلسطينيين من أبناء قطاع غزة في شبه جزيرة سيناء المصرية
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