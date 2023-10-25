قصف إسرائيلي غير مسبوق على قطاع غزة يتسبب بانقطاع الاتصال والانترنت، والقسام يرد بقصف صاروخي لتل أبيب/ فيديو
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جرينتش+2 09:15
فيما ارتقى 6546 شهيداً فلسطينياً حتى اليوم.. كوشنر يعلن من الرياض ان التطبيع بين السعودية وإسرائيل أصبح أكثر أهمية
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