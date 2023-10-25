قصف إسرائيلي غير مسبوق على قطاع غزة يتسبب بانقطاع الاتصال والانترنت، والقسام يرد بقصف صاروخي لتل أبيب/ فيديو
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جرينتش+2 09:08
استشهاد محمد أبو قطنة ومحمود الفايد ومحمد صباح وحمزة نزال وأحمد امطير وخالد فقهاء، اليوم الاربعاء في أنحاء الضفة/ فيديو
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