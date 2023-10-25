استشهاد محمد أبو قطنة ومحمود الفايد ومحمد صباح وحمزة نزال وأحمد امطير وخالد فقهاء، اليوم الاربعاء في أنحاء الضفة/ فيديو

رام الله – استشهد 6 فلسطينيين في عمليات نفذها جيش الاحتلال، فجر اليوم الأربعاء 25 أكتوبر\تشرين الأول 2023، في جنين وقلقيلية ورام الله بالضفة المحتلة.

فقد استشهد 3 فلسطينيين، فجر اليوم الأربعاء، بقصف نفذه الاحتلال بطائرة مسيرة في مخيم جنين، وقالت مصادر طبية، إن الشهداء هم محمد أنيس أبو قطنة ومحمود الفايد ومحمد قدري صباح.

وقالت مصادر محلية إن طائرة الاحتلال أطلقت أربعة صواريخ نحو الشبان الذين احتموا بسور المقبرة، خلال اقتحام عدد كبير من دوريات الاحتلال منطقة الهدف ووادي برقين ومخيم جنين، ونقلت طواقم الهلال الأحمر عددًا من الإصابات لمستشفيي ابن سينا ومستشفى خليل سليمان الحكومي.

وأفادت مصادر طبية بأن قوات الاحتلال أعاقت وصول مركبات الإسعاف إلى المصابين، وأطلقت الرصاص صوب كل من اقترب منهم، مشيرة إلى انقطاع التيار الكهربائي عن عدة أحياء في مدينة جنين، تزامنا مع اقتحام الاحتلال.

وجاءت عملية القصف خلال اقتحام قوات الاحتلال، ترافقها جرافتان عسكريتان، لبلدة برقين، ووادي برقين، ومنطقة الهدف، قرب المخيم، ونشرت قناصتها على أسطح عدد من المنازل والبنايات، اعتقلت خلالها الأسيرين المحررين عطا الجبالي من واد برقين ومحمود قصراوي وعبد الله عويدي من بلدة برقين غرب المدينة”.

ودارت اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال التي دفعت بتعزيزات عسكرية مصحوبة بعدد من الجرافات، وانقطع التيار الكهربائي عن مخيم جنين ومنطقة الهدف ووادي برقين بالتزامن مع الاقتحام الإسرائيلي.

وقالت كتائب القسام في جنين إنها فجرت عبوات ناسفة في آليات جيش الاحتلال التي تحاول اقتحام مخيم جنين، وأوقعت إصابات في صفوف جنوده.

من جانبها، أكدت سرايا القدس على أنها قنصت جنديًا إسرائيليًا قرب دوار فرعون مدخل المدينة الغربي، وأنها تخوض اشتباكات في منطقة الهدف في جنين وتمكنت من تحقيق إصابات مباشرة.

وبعد فشل الاحتلال من اقتحام المخيم، قصفت طائراته المقاومين، في ثاني عملية قصف يستخدمها في مخيم جنين، بعدما قصف بطائرة مماثلة قبل أيام، مسجد الأنصار في المخيم واستشهد خلالها مقاومين اثنين، وأعلنت جنين الإضراب الشامل حدادًا على أرواح الشهداء.

وفي قلقيلية، اقتحمت قوة من جيش الاحتلال مدينة قلقيلية، وفتّشت عددا من المنازل، ما أدى لاندلاع مواجهات مع عشرات الفلسطينيين، استخدم خلالها الجيش الرصاص الحي والمعدني.

وأفادت مصادر محلية باستشهاد الأسير المحرر حمزة صايل نزال برصاص جيش الاحتلال في مدينة قلقيلية.

وقالت مصادر محلية، بأن مقاومين أطلقوا النار تجاه قوة من جيش الاحتلال خلال تنفيذها حملة اعتقالات ومداهمات في مدينة قلقيلية صباح اليوم.

وفجر الأربعاء، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم قلنديا شمالي القدس المحتلة، وداهمت عددا من المنازل.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن شهيدًا وصل من مخيم قلنديا إلى مجمع فلسطين الطبي برام الله، مصابا برصاص الاحتلال. الإسرائيلي.

وبحسب مصادر محلية، فإن الشهيد هو أحمد غالب امطير الذي ارتقى بعد إصابته برصاص قوات الاحتلال في مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، صباح اليوم.

وفي طولكرم، استشهد ، اليوم الاربعاء، ايضا خالد سلام فقهاء من بلدة عنبتا متأثرًا بجروحه.

وبارتقاء هئلاء الشهداء الستة، ارتفعت حصيلة الشهداء في الضفة الغربية إلى 104، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، بينهم شهيدان داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي.

مصادر محلية: مقاومون يطلقون النار تجاه قوة من جيش الاحتلال خلال تنفيذها حملة اعتقالات ومداهمات في مدينة قلقيلية صباح اليوم. pic.twitter.com/HvX8D1cXuI — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 25, 2023

تغطية صحفية: "قوات الاحتلال تطلق قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة خلال المواجهات في مخيم قلنديا صباح اليوم". pic.twitter.com/mtmRUJmJG2 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 25, 2023

تغطية صحفية: "من موقع قصف طيران الاحتلال في مخيم جنين خلال اشتباكات الليلة الماضية". pic.twitter.com/9H9pH9E0Na — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 25, 2023