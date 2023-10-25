استشهاد زوجة وابن وابنة الصحفي وائل الدحدوح في غزة/ فيديو

أعلنت قناة “الجزيرة” عن استشهاد عدد من أفراد عائلة مراسلها في قطاع غزة، الزميل وائل الدحدوح، بمن فيهم زوجته وابنه وابنته، في قصف إسرائيلي استهدف منزلاً نزحوا إليه في مخيم النصيرات وسط القطاع.

ويأتي استشهاد أفراد من عائلة الدحدوح، اليوم الاربعاء، وسط استمرار العدوان الوحشي على قطاع غزة، الذي يستهدف الصحافيين وعائلتهم بشكل مركّز. إذ استشهد حتى الساعة 19 صحافياً منذ بدء العدوان.

وكان بيان صادر عن نقابة الصحافيين الفلسطينيين قد أكد أن العشرات من أهالي الصحافيين الفلسطينيين قُتلوا بصواريخ طائرات الاحتلال الإسرائيلية، التي تقصف قطاع غزة.

وأشار تقرير صادر عن لجنة الحريات التابعة لنقابة الصحافيين الفلسطينيين أن الاحتلال قصف نحو عشرين منزلاً يقطنها صحافيون وعائلاتهم، مما أدى إلى استشهاد 12 داخلها مع عائلاتهم، وأصيب البعض الآخر بإصابات دامية، كما حدث مع الصحافي في إذاعة “صوت الأسرى” أحمد شهاب، الذي قُصف منزله واستشهد مع زوجته وأولاده الثلاثة، وكذلك الصحافي أسعد شملخ ونحو خمسة من أفراد أسرته.

وأكّد البيان موقف النقابة بمطالبة الاتحادات الدولية والعربية والإقليمية المختصة بحقوق الإنسان والعمل الإعلامي بـ”الوقوف عند مسؤولياتها تجاه هذا الشكل الإجرامي من إرهاب الاحتلال الإسرائيلي، الذي يستهدف الحقيقة، ويعمل بدموية لقتل الصورة والصوت من قطاع غزة، بغرض الإمعان والاستمرار في المجازر بحق السكان والمدنيين”.

وسائل إعلام فلسطينية: استشهاد عدد من أفراد عائلة مراسل الجزيرة وائل الدحدوح بمن فيهم زوجته وابنه وابنته في قصف إسرائيلي استهدف منزله.

فيديو من وداع ابنه pic.twitter.com/rIREDhmq7h — العربي الجديد (@alaraby_ar) October 25, 2023

تغطية صحفية: الزميل الصحفي وائل الدحدوح يودع أفراد عائلته الذين ارتقوا بصــواريخ الاحتلال pic.twitter.com/XGcfPMhjaZ — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 25, 2023