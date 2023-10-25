إعفاء البلديات من قيمة الفوائد المترتِّبة على حساباتها المكشوفة

عمان 25 تشرين الأول (بترا) – قرر مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، الموافقة على إعفاء البلديات من قيمة الفوائد المترتِّبة على الحساب المكشوف لغاية 31/12/2022م، والبالغة قيمتها أكثر من 13 مليون دينار، بحيث تُخصَم من الاحتياطي العام لبنك تنمية المدن والقرى.

ويأتي القرار إنفاذاً لتوجيهات رئيس الوزراء خلال زيارته التي أجراها إلى بنك تنمية المدن والقرى الشَّهر الماضي، في إطار جولاته الميدانيَّة وزياراته التَّفقُّدية للمؤسَّسات؛ ويهدف إلى تخفيف الضَّغط المالي على البلديَّات، وتمكينها من تقديم الخدمات للمواطنين.

وقرَّر مجلس الوزراء الموافقة على توصيات لجنة تسوية القضايا العالقة بين المكلَّفين وبين دائرة ضريبة الدَّخل والمبيعات، بتسوية الأوضاع الضريبيَّة لـ (437) شركةً ومكلَّفاً، ترتَّبت عليهم التزامات وفقاً لأحكام قانون ضريبة الدَّخل وقانون الضَّريبة العامَّة على المبيعات.

كما قرَّر الموافقة على توصيات لجنة النَّظر في المطالبات العالقة بين المكلَّفين و/ أو المخالفين، وبين دائرة الجمارك الأردنيَّة، بتسوية (15) قضيَّة لمكلَّفين ومخالفين، شريطة التزامهم بدفع كامل المبالغ المتبقِّية عليهم مع أيِّ رسوم أو ضرائب أو نفقات، خلال مدَّة شهرين من تاريخ صدور هذا القرار.

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