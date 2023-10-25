أجواء معتدلة اليوم الاربعاء، وحارة بوجه عام غدًا وبعده

عمان – تكون الأجواء اليوم الأربعاء، معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الخميس، ارتفاع قليل على درجات الحرارة لتسجل أعلى من معدلاتها العامة بحوالي (5-7) درجات مئوية ، وتكون الأجواء حارة نسبيا بوجه عام، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

تبقى الأجواء الجمعة، حارة نسبيا بوجه عام ، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا مثيرة للغبار في مناطق البادية.

يطرأ السبت، انخفاض قليل على درجات الحرارة ، حيث تسود أجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق ، وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة ، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية ، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 30 – 18 درجات مئوية، وفي غرب عمان 28 – 16، وفي المرتفعات الشمالية 29 – 16 وفي مرتفعات الشراة 28 – 14، وفي مناطق البادية 32 – 17، وفي مناطق السهول 31 – 19، وفي الأغوار الشمالية 36 – 22، وفي الأغوار الجنوبية 36 – 25، وفي البحر الميت 36 – 24، وفي خليج العقبة 35 – 24 درجة مئوية.

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