نتنياهو على كف عفريت.. جنوده الصهاينة يعلنون التمرد ويشتمونه باقذع الالفاظ حد وصفه بـ “ابن الشرموطة”/ شاهدوا

هاجم جندي إسرائيلي، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، خلال زيارته لإحدى القواعد العسكرية، وحمله مسؤولية ما يجري في دولة الاحتلال.

فقد تم تداول مقطع فيديو على نطاق واسع على منصات التواصل الاجتماعي، يوثق لحظة شتم بنيامين نتنياهو، من قبل أحد جنود الجيش الإسرائيلي.

في الفيديو، يظهر جندي إسرائيليوهو يصرخ بغضب في وجه نتنياهو، الذي كان يزور قاعدة عسكرية تابعة لوحدة النخبة في الجيش، ويقول له: “لقد قُتل 3 من أصدقائي وأنت تخرب إسرائيل يا ابن الشرموطة”.

وقد حاول مسؤول القاعدة العسكرية منع الجندي من توجيه الشتائم لنتنياهو، إلا أنه استمر في توجيه بعض الكلمات النابية له، ورفض طلبات مسؤول القاعدة له بالصمت.

يُشار إلى أن وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، أقر بالمسؤولية عن الهجوم الذي شنته حركة “حماس” في الجنوب الإسرائيلي في 7 أكتوبر، والذي أُطلق عليه اسم “عملية طوفان الأقصى”.

وقال غالانت في تصريحات للصحفيين أنه يتحمل المسؤولية كوزير دفاع عن تلك الأحداث وما نجم عنها.

https://www.youtube.com/shorts/ECdj6E2blcQ?feature=share