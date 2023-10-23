استشهاد الشابين محمود نخلة، ومحمد عليان برصاص جيش العدو، خلال مواجهات في مخيم الجلزون شمال رام الله/ فيديو
أهم العناوين
جرينتش+2 11:00
نتنياهو على كف عفريت.. جنوده الصهاينة يعلنون التمرد ويشتمونه باقذع الالفاظ حد وصفه بـ “ابن الشرموطة”/ شاهدوا
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني