تيسير خالد يناشد الحكام العرب عقد قمة طارئة لوقف المجزرة في غزة

استشهاد الشابين محمود نخلة، ومحمد عليان برصاص جيش العدو، خلال مواجهات في مخيم الجلزون شمال رام الله/ فيديو
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