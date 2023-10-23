توقعات بانخفاض أسعار المشتقات النفطية الشهر المقبل

توقع الخبير في قطاع المحروقات، هاشم عقل انخفاض أسعار المشتقات النفطية الشهر المقبل بنسب تتراوح 2-3%، مع ثبات سعر الكاز عند 620 فلسا للتر.

وأشار عقل إلى أنه بقى لنهاية الشهر 7 ايام عمل، وهذه فترة سيكون لها تأثير على الاسعار أيضا.

وبحسب عقل، فقد بدأت نتائج تذبذب الاسعار خلال العشرين يوم السابقة واضحة، حيث انخفض سعر لتر بنزين 90 بنسبة 4.6% تعادل 45 فلس، ولتر بنزين95 بنسبة 4% تعادل 50 فلس، بينما لتر الديزل بنسبة 2% تعادل 18 فلس.

وقال إن الانخفاضات قد بدأت منذ بداية الشهر الحالى إلى تاريخ اليوم، نتيجة تجاهل العقوبات الأميركية على النفط الإيرانيي، إضافة لبقائها على الحياد في صراعات الشرق الأوسط، والإعلان الرسمي عن رفع العقوبات عن النفط الفنزويلى، وهذا أدى إلى زيادة في المعروض.