بانتظار وصول قوات أمريكية إضافية، والافراج عن الأسرى لدى “حماس”.. أمريكا تطلب تأجيل عملية إسرائيل البرية بغزة

استشهاد الشابين محمود نخلة، ومحمد عليان برصاص جيش العدو، خلال مواجهات في مخيم الجلزون شمال رام الله/ فيديو
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