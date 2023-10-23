بانتظار وصول قوات أمريكية إضافية، والافراج عن الأسرى لدى “حماس”.. أمريكا تطلب تأجيل عملية إسرائيل البرية بغزة

كشفت مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة طلبت من إسرائيل تأجيل بدء العملية البرية في غزة؛ بانتظار وصول تعزيزات عسكرية أمريكية إلى المنطقة ومحاولة إطلاق سراح الأسرى لدى حركة “حماس” وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع الفلسطيني المحاصر، بصحيفة “ذا نيويورك تايمز” الأمريكية (The New York Times).

ولليوم السابع عشر على التوالي، تتواصل مواجهة بين جيش الاحتلال الإسرائيلي، بدعم أمريكي، وحركة “حماس” وفصائل مقاومة فلسطينية أخرى في غزة، حيث يعيش نحو 2.3 مليون فلسطيني تحاصرهم إسرائيل منذ أن فازت “حماس” بالانتخابات التشريعية في 2006.

وقال مصدر، لم تكشف الصحيفة عن هويته، إن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن نقل إلى إسرائيل “النصيحة” بتأخير بدء العملية البرية.

ووفقا للصحيفة فإن الأمريكيين “لم يطالبوا إسرائيل بذلك رسميا؛ إذ ترددوا جراء شائعات تفيد بأن الولايات المتحدة تحكم إسرائيل سرا”.

وتوقع المصدر أن عدد الهجمات على القوات الأمريكية في الشرق الأوسط قد يزيد بعد أن تقرر إسرائيل إرسال قوات إلى غزة.

وذكرت الصحيفة أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تعتقد أن هذه الهجمات يمكن أن تنفذها مجموعات إقليمية مدعومة من إيران.

وتشير الصحيفة بذلك إلى جماعة “حزب الله” في لبنان وجماعة الحوثي في اليمن، بالإضافة إلى فصائل أخرى موالية لطهران في كل من العراق وسوريا.

الأسرى والمساعدات

ولم تطلب إدارة بايدن من إسرائيل تأجيل العملية البرية لأسباب أمنية فحسب، إذ تريد واشنطن أيضا، بحسب الصحيفة، “كسب الوقت” للمفاوضات في محاولة لترتيب إطلاق سراح الأسرى وتسليم المساعدات الإنسانية لسكان غزة.

وتحت وطأة انتقادات شديدة، سمحت إسرائيل بدخول قافلتي مساعدات من مصر إلى غزة عبر معبر رفح البري يومي السبت والأحد الماضيين، بعد واصلت تل أبيب لنحو أسبوعين قطع إمدادات الغذاء والمياه والأدوية والكهرباء عن سكان القطاع، وهو ما اعتبره منتقدون “جريمة حرب”.

وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أسرت “حماس” ما لا يقل عن 222 إسرائيليا بعضهم يحملون جنسيات أخرى منها الأمريكية، وبينهم عسكريون برتب مرتفعة، ترغب الحركة في مبادلتهم مع أكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وشددت الصحيفة على أن إدارة بايدن لا تزال تدعم نية إسرائيل القيام بعملية برية، في محاولة لتدمير “حماس”.

وأفادت بأن أوستن يتواصل بشكل شبه يومي مع نظيره الإسرائيلي يوآف جالانت، ويناقش الطرفان توريد الأسلحة ونشر القوات الأمريكية في المنطقة.

وقال مصدر آخر إن أوستن أبلغ جالانت أيضا بأن عودة الأسرى “تمثل أولوية للولايات المتحدة”.

مصلحة إسرائيلية

ما نقلته “نيويورك تايمز” عن مصادرها أكدته إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي بقولها، اليوم الإثنين، إن تل أبيب قررت “تأخير الحرب البرية” على غزة بانتظار وصول قوات أمريكية إضافية إلى المنطقة.

والأحد، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في تصريح صحفي، إن بلاده “تتوقع تصاعد الحرب بين إسرائيل وحماس من خلال تورط وكلاء إيران”، وفقا لوكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية.

ومنذ اليوم الثاني للمواجهات في فلسطين، يتبادل جيش الاحتلال من جهة و”حزب الله” وفصائل فلسطينية في لبنان من جهة أخرى قصفا على جانبي الخط الأزرق الفاصل؛ ما أوقع قتلى وجرحى من الطرفين.

وأفادت إذاعة جيش الاحتلال بأن “الولايات المتحدة أبلغت إسرائيل بأنها تعتزم إرسال قوات أمريكية إضافية إلى الشرق الأوسط؛ بسبب الخوف من تزايد الهجمات الإيرانية ضد قواتها في المنطقة”.

ويقول المسؤولون الإسرائيليون إن هذا ليس السبب الوحيد لتأخير العملية، بل توجد أسباب أخرى، مثل شحذ الجاهزية العملياتية للقوات، ومحاولة إيجاد حل لقضية الأسرى الإسرائيليين لدى “حماس”، وإمكانية تنفيذ صفقات إطلاق سراح إضافية”، كما أردفت الإذاعة.

وشددت على أن “إرسال المزيد من القوات الأمريكية إلى الشرق الأوسط هو مصلحة إسرائيلية واضحة ستساعد على التعامل بشكل مشترك مع الهجمات في مختلف الساحات التي قد تتزايد في المراحل المقبلة من الحرب”.