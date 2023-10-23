استشهاد الشابين محمود نخلة، ومحمد عليان برصاص جيش العدو، خلال مواجهات في مخيم الجلزون شمال رام الله/ فيديو

رام الله – استشهد فلسطينيان، وأصيب 4 آخرون بجروح خطيرة، صباح اليوم الاثنين، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الجلزون شمال رام الله.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان مقتضب، أن مواطنين استشهدا برصاص الاحتلال خلال عدوانه على مخيم الجلزون، كما أصيب 4 آخرون بالرصاص الحي ووصفت حالتهم بالخطيرة.

وذكر مصدر محلي أن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم فجر اليوم، وشنت حملة اعتقالات طالت نحو 20 مواطنا، واندلعت مواجهات، أطلقت خلالها الرصاص الحي مباشر صوب المواطنين، ما أدى لاستشهاد الشابين: محمود سيف الطريش نخلة، ومحمد نضال عليان، وإصابة 4 آخرين بالرصاص الحي وصفت جروحهم بالخطيرة.

وبارتقاء الشهيدين نخلة وعليان، ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية منذ السابع من شهر تشرين أول/ اكتوبر الجاري إلى 95 شهيدا.

تغطية صحفية: وداع الـــشهيدين اللذين ارتقيا برصاص قوات الاحتلال في مخيم الجلزون شمال رام الله صباح اليوم. pic.twitter.com/oWl8JQT2GE — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 23, 2023