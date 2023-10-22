5 شهداء منهم 2 بقصف مسجد الأنصار في جنين اليوم الاحد، وقائمة بأسماء 95 شهيدًا بالضفة منذ بدء معركة طوفان الأقصى

الضفة الغربية – المركز الفلسطيني للإعلام

استشهد خمسة مواطنين، منهم اثنان بقصف مسجد في جنين، وأصيب آخرون، فجر اليوم الأحد، في اعتداءات لقوات الاحتلال الصهيوني في الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية وطبية متطابقة، أن مواطنين استشهدا وأصيب عدد آخر بجراح متفاوتة، بقصف نفذته طائرات الاحتلال واستهدف مسجد الأنصار في مخيم جنين للاجئين.

وقالت جمعية “الهلال الأحمر الفلسطيني”: إن طواقمها نقلت شهيدًا وعدة إصابات في قصف جوي إسرائيلي استهدف المسجد.

ولاحقًا عثرت طواقم الهلال الأحمر على شهيد آخر تحت الأنقاض، بعد أن أبلغت عائلته عن وجوده في المسجد وفقدانه بعد القصف.

ووفق مصادر محلية؛ فإن طائرة حربية للاحتلال أطلقت صاروخًا تجاه مسجد الأنصار في مخيم جنين ما أدى لاستشهاد مواطنين وإصابة عدد آخر.

وزعم جيش الاحتلال أنه استهدف خلية للمقاومة داخل المسجد، الذي سبق أن تعرض للقصف والتدمير الواسع خلال الاجتياح الإسرائيلي السابق على المخيم قبل عدة أسابيع.

وصباح اليوم، أعلنت وزارة الصحة وصول شهيد برصاص الاحتلال من قباطية إلى مستشفى جنين الحكومي.

وأكدت مصادر محلية اندلاع اشتباكات ضارية بين المقاومون في قباطية مع قوات الاحتلال التي اقتحمت البلدة.

إلى ذلك استشهد الشاب عدنان بني عودة (19 عاما) وأصيب 6 آخرون خلال مواجهات مع قوات الاحتلال بعد اقتحامها بلدة طمون في طوباس، وفق وزارة الصحة ومصادر محلية.

كما أعلنت وزارة الصحة استشهاد الشاب مالك جميل شرقاوي (26 عاماً) إثر إصابته برصاصة في القلب أطلقها تجاهه جيش الاحتلال خلال اقتحام نابلس.

وبالشهداء الجدد ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر إلى 90 شهيداً، إلى جانب أكثر من 1400 إصابة، وفق وزارة الصحة.

أما حسب معطيات مركز معلومات فلسطين (معطى) فإن قائمة الشهداء ترتفع إلى 95 شهيدًا منذ بدء معركة طوفان الأقصى في الضفة، وهم:

⭕️ أسماء الشهداء:

1- كرم ناصر العايدي/أريحا / مواجهات

2- عمرو عابد/رام الله / مواجهات

3- أحمد عبدالناصر رابي/قلقيلية / مواجهات -طفل-

4- محمد عوض جربوعة/ رام الله /عملية طعن

5- يوسف نادر سليمان ادريس/الخليل / مواجهات

6- محمود باسم خميس / الخليل / مواجهات

7- أحمد عواودة / الخليل /اشتباك مسلح

8- عبدالحليم ابرهيم أبو سنينة/أريحا / مواجهات

9- محمد جواد زغير / الخليل /مواجهات

10- محمد زياد حميد / القدس / مواجهات

11- أمجد ماهر خضير / القدس / مواجهات

12- ثائر سامي كسبة / القدس / مواجهات -طفل-

13- عماد عديلي / نابلس / مواجهات

14- آدم الجولاني / القدس / مواجهات -طفل-

15- راجح حسام طه / الخليل / عملية الجرافة

16- أحمد أبو تركي / الخليل / مواجهات

17- منتصر زعاقيق / الخليل / مواجهات

18- محمد ماجد حماد / الخليل / مواجهات

19- أحمد أشرف عوض / الخليل / اشتباك مسلح

20- علي عليان / طولكرم / شظايا صواريخ القبة الحديدية

21- محمود محمد سباعنة / جنين / اشتباك مسلح

22- أحمد محمد سباعنة / جنين / اشتباك مسلح

23- علي عبيسان العباسي / القدس / مواجهات

24- عبدالرحمن فرج ديبة / القدس / مواجهات

25- مراد عيسى الفرا / بيت لحم / اشتباك مسلح

26- مصعب عبد الحليم أبوريدة / نابلس / مواجهات

27- عبادة سائد أبو سرور / نابلس / مواجهات

28- معاذ رائد عودة / نابلس / مواجهات

29- حسن مهند عودة / نابلس / مواجهات -طفل-

30- مؤنس ربحي زيادات / الخليل / مواجهات -طفل-

31- إبراهيم الوادي / نابلس / اعتداء مستوطنين

32- أحمد إبراهيم الوادي / نابلس / اعتداء مستوطنين

33- رندة عبدالله عجاج / القدس / رصاص الاحتلال

34- خالد المحتسب / القدس / اشتباك مسلح

35- مهتدي ماجد سليم / قلقيلية / مواجهات

36- سليمان فريد ملصة / رام الله / مواجهات

37- سامر سعيد رضوان / قلقيلية / مواجهات

38- زهدي زياد المغربي / أريحا / مواجهات

39- أمير رأفت مليطات / نابلس / مواجهات -طفل-

40- إسلام أبو زنط / طولكرم / مواجهات

41- بكر حسن جماعين / طولكرم / مواجهات

42- سامح خالد عودة / طولكرم / مواجهات

43- مصعب المدهون / الخليل / مواجهات

44- عيسى ماهر العملة / الخليل / مواجهات

45- عيسى سامي جبريل / بيت لحم / مواجهات

46- محمد أحمد بشارات / طوباس / مواجهات

47- قاسم هجرس / طولكرم / مواجهات

48- أحمد خالد فراج / القدس / مواجهات

49- محمد طاهر مصطفى / القدس / مواجهات

50- ليث أبو مرة / القدس / مواجهات

51- رأفت ثائر مهنا / طولكرم / مواجهات

52- حسين معتز موسى / رام الله / مواجهات -طفل-

53- أيهم إياد جبارين / القدس / مواجهات

54- عبدالرحمن ربحي العموري / القدس / محاولة دهس

55- محمود شحادة شحادة / أريحا / مواجهات

56- عمر أحمد الأسمر / طولكرم / مواجهات

57- محمد رفعت عدوان / طولكرم / مواجهات

58- كرم أيمن دويكات / نابلس / مواجهات

59- معين ربحي دامو / أريحا / مواجهات

60- رامي بلال حسان / طولكرم / مواجهات

61- أنس فريد مناصرة / جنين / مواجهات

62- محمد نضال ملحم / الخليل / مواجهات

63- سمير محمود صبرة / نابلس / مواجهات

64- أحمد معين الريماوي / رام الله / مواجهات

65- رزان تركمان / جنين / مواجهات

66- براء نائل دويكات / نابلس / مواجهات

67- خليل محمد شلش / رام الله / مواجهات -طفل-

68- قيس محمد شلش / رام الله / مواجهات -طفل-

69- إبراهيم نزيه الحج علي / نابلس / مواجهات

70- محمد عبدالرحمن فواقة / رام الله / مواجهات

71- أحمد منير صدوق / بيت لحم / مواجهات

72- طه إبراهيم محاميد / طولكرم / مواجهات -طفل-

73- جبريل عوض / رام الله / مواجهات

74- عامر فيصل غنام / طولكرم / مواجهات

75- يوسف عمر زغدد / طولكرم / مواجهات -طفل-

76- عدي مأمون أبو الهيجا / طولكرم / مواجهات -طفل-

77- قيصر كمال خليل / طولكرم / مواجهات

78- محمد فتحي شناعة / طولكرم / اشتباك مسلح

79- أسامة سائد أبو نهار / طولكرم / مواجهات

80- مجاهد محمد قزلي / طولكرم / مواجهات -طفل-

81- رائد أحمد حميدي / طولكرم / مواجهات

82- أحمد فيصل غنام / طولكرم / مواجهات

83- علي عبدالله أبو خزنة / طولكرم / مواجهات -طفل-

84- ساري عدي طه / طولكرم / مواجهات -طفل-

85- جميل جمار علار / طولكرم / مواجهات

86- عدي فواز منصور / نابلس / مواجهات -طفل-

87- صهيب إياد الصوص / رام الله / مواجهات -طفل-

88- محمد سليمان عواجنة / أريحا / مواجهات -طفل-

89- قسام الحج أحمد / طولكرم / مواجهات

90- فراس تركمان / جنين / مواجهات

91- مجهول – مخيم جنين

92- مجهول – مخيم جنين

93- عدنان جهاد بني عودة 19 عاماً – طوباس.

94- مالك جميل شرقاوي 26 عاماً – نابلس

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