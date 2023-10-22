استشهاد عامل وجرح آخر في مطار دمشق، اليوم، جراء عدوان صهيوني استهدفه مع مطار حلب وأدى لخروجهما من الخدمة
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جرينتش+2 10:56
5 شهداء منهم 2 بقصف مسجد الأنصار في جنين اليوم الاحد، وقائمة بأسماء 95 شهيدًا بالضفة منذ بدء معركة طوفان الأقصى
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