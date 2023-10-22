مازال بيدها زمام المبادرة.. كتائب القسام توقع في كمين قوة للعدو حاولت التقدم وتدمر لها جرافتين ودبابة وتضطرها للهرب
أهم العناوين
جرينتش+2 11:38
مشعل: أمريكا تقود العدوان، ولكن المقاومة تمكنت من هزيمة العدو الصهيوني الذي أخاف عروشاً وجيوشاً
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني