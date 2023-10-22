مازال بيدها زمام المبادرة.. كتائب القسام توقع في كمين قوة للعدو حاولت التقدم وتدمر لها جرافتين ودبابة وتضطرها للهرب
أهم العناوين
جرينتش+2 06:00
جهود للافراح عن 266 موقوفاً بتهمة اثارة الشغب في عمّان
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني