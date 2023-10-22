جهود للافراح عن 266 موقوفاً بتهمة اثارة الشغب في عمّان

عمان – بلغ عدد الموقوفين بتهمة احداث الشغب خلال المظاهرات في العاصمة عمّان، نحو 266 شخصا، منهم 184 تم توقيفهم من قبل الإدعاء العام و82 تم إيقافهم من خلال الحكام الإداريين.

فقد تم إلقاء القبض على المتهمين، مساء الأربعاء الماضي، ومثلوا امام الادعاء العام والحكام الإداريين الخميس الماضي، حيث تم توقيفهم لأسبوع.

وحضرت أعداد كبيرة من أقرباء الموقوفين إلى الإدعاء العام اليوم طالبين الإفراج عنهم.

وكان قال الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن، في بيان له اليوم الاحد، إنه تم توقيف 360 مواطناً منذ يوم الثلاثاء 17-10، بينهم 100 حدث، وما يزال 200 منهم قيد التوقيف، مطالبين بالإفراج عنهم.