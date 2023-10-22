استشهاد عامل وجرح آخر في مطار دمشق، اليوم، جراء عدوان صهيوني استهدفه مع مطار حلب وأدى لخروجهما من الخدمة

دمشق- سانا

استشهد عامل مدني في مطار دمشق الدولي وأصيب آخر بجروح، جراء عدوان إسرائيلي، اليوم الاحد، استهدف مطاري دمشق وحلب الدوليين، وأدى إلى خروجهما من الخدمة.

وقال مصدر عسكري، في بيان تلقت سانا نسخة منه: “حوالي الساعة الخامسة وخمس وعشرين دقيقة صباح اليوم الاحد نفذ العدو الإسرائيلي بالتزامن عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه البحر المتوسط غرب اللاذقية، ومن اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفاً مطاري دمشق وحلب الدوليين”.

وأضاف البيان: “إن العدوان أدى إلى استشهاد عامل مدني في مطار دمشق وإصابة عامل آخر بجروح، وإلحاق أضرار مادية بمهابط المطارين، أدت إلى خروجهما من الخدمة”.

وقد أعلنت وزارة النقل السورية أن العدوان الإسرائيلي السافر على مطاري دمشق وحلب الدوليين أدى إلى خروجهما من الخدمة، وبالتالي تعطل رحلات الركاب وشؤونهم وأعمالهم واحتياجاتهم.

ودعت الوزارة، في بيان نشرته عبر قناتها على التلغرام، المسافرين إلى ترتيب أمور السفر مع شركات الطيران، على أن يتم تباعاً نشر المستجدات التي طرأت على الرحلات من تغيير في المواعيد والوجهات والإلغاء.

ونعت وزارة النقل العامل المدني عمار أبو عيسى من قسم الأرصاد الجوية في مطار دمشق الدولي الذي استشهد جراء هذا العدوان السافر، متقدمة بالعزاء والصبر والسلوان لأسرته، وبالتمني بالشفاء العاجل للمصاب الذين تم إسعافه لتلقي العلاج اللازم.