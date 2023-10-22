مازال بيدها زمام المبادرة.. كتائب القسام توقع في كمين قوة للعدو حاولت التقدم وتدمر لها جرافتين ودبابة وتضطرها للهرب
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جرينتش+2 08:58
استشهاد جهاد صالح ومحمد أبو زر برصاص العدو بقرية زواتا غرب نابلس
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