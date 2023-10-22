استشهاد جهاد صالح ومحمد أبو زر برصاص العدو بقرية زواتا غرب نابلس

نابلس – استشهد شاب وطفل، وأصيب آخرون، مساء اليوم الأحد، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرية زواتا غرب نابلس.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد الشاب جهاد مازن صبحي صالح (29 عاما)، والطفل محمد قاسم أبو زر (17 عاما) خلال اقتحام قوات الاحتلال قرية زواتا، فيما وصلت إصابتان إلى مستشفى رفيديا الحكومي، إحداها خطيرة في الصدر، وإصابة ثالثة طفيفة بالرصاص الحي في القدم وصلت إلى المستشفى العربي التخصصي.

وذكرت مصادر محلية أن أكثر من عشرين مركبة عسكرية إسرائيلية اقتحمت قرية زواتا، وسط اندلاع مواجهات وإطلاق كثيف للرصاص والغاز السام المسيل للدموع، بالقرب من مقبرة القرية.

وباستشهاد الشاب صالح والطفل أبو زر، ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية منذ السابع من الشهر الجاري إلى 93 شهيدا.