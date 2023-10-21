لن تستطيع تغيير الكارثة الإنسانية في القطاع... فتح معبر رفح صباح اليوم السبت، وبدء دخول شاحنات المساعدات إلى غزة
أهم العناوين
جرينتش+2 11:23
مجرمو إسرائيل وأمريكا لا يأبهون بالعرب ويواصلون الإبادة
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني