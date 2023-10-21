رغم تحذيرات بلينكن وتهديدات غالانت.. حزب الله يواصل الاشتباك مع العدو، ويعلن بلسان نعيم قاسم إنه في قلب المعركة

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم السبت، إن الوزير أنتوني بلينكن أبلغ رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي بضرورة احترام مصالح شعبه الذي سيتأثر إذا انجرت البلاد إلى الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وأفاد المتحدث باسم الوزارة ماثيو ميلر بأن المكالمة جرت يوم امس الجمعة.

وقال ميلر في بيان إن بلينكن أكد أيضا دعم الولايات المتحدة للشعب اللبناني، وأشار إلى القلق المتزايد بشأن التوترات المتصاعدة على الحدود الجنوبية للبنان.

قتلى في قصف متبادل بجنوب لبنان

ومن جانبه، أعلن حزب الله اللبناني عن استشهاد عدد من عناصره في اشتباكات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان، فيما اعترف الاحتلال بمقتل أحد ضباطه.

وذكر مراسل الجزيرة أن 3 من عناصر حزب الله قتلوا إثر استهدافهم بطائرة مسيرة إسرائيلية في محيط بلدة شعبا اللبنانية.

كما أعلن الحزب استشهاد أحد عناصره في بلدة شحور جنوب لبنان، مشيرا إلى أنه “ارتقى أثناء قيامه بواجبه الجهادي”.

وأفاد مراسل الجزيرة في جنوب لبنان أن شخصا قُتل في قصف إسرائيلي استهدف سيارة على طريق بلدة حولا في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، كما طال القصف الإسرائيلي محيط البلدة الجنوبية بشكل مكثف.

وأعلن حزب الله عن مهاجمته بالصواريخ الموجهة 11 موقعا إسرائيليا بدءا من أعالي سفوح جبل الشيخ الغربية وحتى مشارف رأس الناقورة غربا. وقال الحزب إن مقاتليه حققوا إصابات دقيقة في المواقع المستهدفة.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، اليوم السبت، أن “حزب الله استهدف برج تجسس ومراقبة للعدو الإسرائيلي مقابل منطقة الدباكة، في (قرية) ميس الجبل (جنوب)، واستهدف موقع العباد العسكري الإسرائيلي مقابل بلدة حولا الجنوبية”.

وفي خبر منفصل، ذكرت الوكالة أن “فرق الدفاع المدني بمركز القليعة عملت على إخماد حريق سببته قذيفة أطلقها العدو الإسرائيلي على أطراف بلدة برج الملوك (جنوب)، وتسببت باحتراق عدد من أشجار الزيتون المثمر”.

ولفتت الوكالة إلى “استهداف مستعمرة المنارة (الإسرائيلية) قبالة ميس الجبل بصواريخ موجهة أطلقها حزب الله”، دون ذكر تفاصيل أكثر.

كما استهدف القصف الإسرائيلي أيضا محيط بلدات قريبة من الحدود في القطاعين الأوسط والغربي جنوبي لبنان، وكانت عدة قذائف قد سقطت في محيط موقع “رويسات العلم” العسكري الإسرائيلي في تلال بلدة كفرشوبا بالقطاع الشرقي.

وذكر مراسل الجزيرة أن المدفعية الإسرائيلية قصفت بعشرات القذائف محيط عدة بلدات في منطقة العرقوب في القطاع الشرقي في جنوب لبنان.

وأفاد المراسل أن قصفا إسرائيليا بالقذائف الحارقة استهدف محيط بلدة كفرشوبا جنوبي لبنان، وقصفت إسرائيل أيضا قرية حلتا ومحيط مزرعة وادي الخنساء في القطاع الشرقي بجنوب لبنان.

قصف مدفعي

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن قواته تقصف بالمدفعية مواقع مختلفة داخل الأراضي اللبنانية ردا على إطلاق صواريخ مضادة للدروع.

وكانت الإذاعة الإسرائيلية قالت إن صاروخا مضادا للدروع أطلق من لبنان باتجاه قوة عسكرية إسرائيلية في بلدة مرغليوت التي تقع قرب الحدود.

كما ذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية أن صاروخا ثانيا مضادا للدروع، أطلق من الأراضي اللبنانية باتجاه البلدات الحدودية الإسرائيلية.

ودعت الجبهة الداخلية في جيش الاحتلال سكان مرغليوت والمناطق المحاذية إلى التزام الملاجئ.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن صباح اليوم مقتل ضابط في سلاح الاحتياط خلال تبادل لإطلاق النار أمس مع مقاتلين من حزب الله على الحدود مع لبنان.

تهديدات متبادلة

وأعرب مسؤولون من حزب الله أن الحزب مستعد للمعركة وأنهم سيشاركون فيها اذا دعت الحاجة لذلك، وتزامنت تلك التصريحات مع تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت الذي هدد حزب الله بأنه سيدفع ثمنا باهظا.

وقال رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله هاشم صفي الدين إن المقاومة ستكون حاضرة في كل جبهة بصواريخها وسلاحها. وأكد صفي الدين، أن المجازر الإسرائيلية في قطاع غزة ستزيد الشعوب العربية والإسلامية تمسكا بالسلاح، على حد تعبيره.

واعتبر صفي الدين أن المجازر التي ترتكبها إسرائيل في غزة ستزيد الشعوب الإسلامية والعربية تمسكا وقناعة بالمقاومة، مضيفا أن ما يحصل في غزة اليوم له ارتباط بكل قضايا الأمة الأساسية، وله ارتباط بالقدس والمقدسات.

وتابع أن إسرائيل ما تزال تحتل أراضي لبنان، وتهدد وجوده، وما تزال تريد الانتقام لهزيمتها عام 2006، وقال إن الحزب يقاتل من أجل الدفاع عن الأراضي والمقدسات وطرد الاحتلال.

من جانبه قال نعيم قاسم، نائب الأمين العام لحزب الله، إن الحزب يقاتل في الجنوب من أجل لبنان وفلسطين، مضيفا أنه في قلب المعركة ويحقق إنجازات.

وأضاف قاسم أنه “كلما تتالت الأحداث ونشأ ما يستدعي أن يكون تدخل الحزب أكبر، فسنفعل ذلك”.

وتابع القيادي في حزب الله “سنكون حاضرين مع المقاومة في الميدان إذا تطلب الأمر لمنع انتصار إسرائيل”.

في السياق ذاته قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت خلال تفقده جاهزية قوات الاحتلال على الحدود مع لبنان، إن حزب الله اللبناني قرر المشاركة في القتال وهو “يدفع ثمنا باهظا” على حد تعبيره.

لبنان يدعو للتهدئة

من جانبه قال وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حَبيب في مقابلة مع الجزيرة إن لبنان أبلغ دولا غربية برغبته في أن تعلن إسرائيل وقفا لإطلاق النار خلال 48 ساعة للنظر في إمكانية احتواء التصعيد مع المقاومة في جنوب لبنان.

وأوضح بوحبيب أن الحكومة اللبنانية تجري اتصالاتها مع أطراف لبنانية حتى لا تتطور الأمور إلى ما هو أخطر، مشيرا إلى أن ما يحدث على حدود لبنان مرتبط بما يحدث في قطاع غزة معربا عن خشيته من توسع الحرب.

وقال الوزير اللبناني إنهم “دعاة سلام ونعرف الحرب وآثارها”، وعلى الإسرائيليين أن يعرفوا ذلك أيضا، موضحا أن المسؤولين الإسرائيليين دائما يهددون بتدمير لبنان، وهذا يوتر الوضع أكثر.

جنود حزب الله اللبناني يسحقون عدد من جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي على الحدود مع فلسطين المحتلة بصواريخ كورنيت الروسية. pic.twitter.com/UHQyylz8rV — الاحداث العالميه 🇷🇺 🇺🇲 (@alhaarb99) October 21, 2023