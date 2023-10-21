لن تستطيع تغيير الكارثة الإنسانية في القطاع... فتح معبر رفح صباح اليوم السبت، وبدء دخول شاحنات المساعدات إلى غزة
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بايدن: هجوم حماس استهدف وقف اتفاق تطبيع بين السعودية وإسرائيل
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