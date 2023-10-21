استشهاد الفتى محمد عواجنة برصاص العدو اليوم السبت في أريحا

أريحا _ استشهد الفتى الفلسطيني محمد عواجنة، فجر اليوم السبت، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة أريحا شرقي الضفة الغربية.

وقالت مصادر طبية إن فتى، استشهد متأثرا بإصابته بعدة رصاصات خلال المواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال التي شهدها شارع القدس جنوب أريحا.

وأفادت وزارة الصحة باستشهاد الفتى محمد سليمان عواجنة (17 عاماً) برصاص الاحتلال الإسرائيلي في أريحا، ما يرفع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر الجاري إلى 84 شهيداً.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت مخيمي عقبة (جبر وعين السلطان) بمدينة أيحا، وفجرت منزل المعتقل ماهر شلون في مخيم عقبة جبر.

وتشهد مدن الضفة الغربية المحتلة، اقتحامات شبه يومية لقوات الاحتلال، تنتهي عادة باعتقال وإصابة عدد من الفلسطينيين، واستشهاد آخرين في بعض الأحيان.