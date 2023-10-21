فصائل المقاومة تمطر "تل أبيب" والمستوطنات برشقاتها الصاروخية اليوم السبت، وعدد قتلى جيس العدو يبلغ 308 جنود
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إسرائيل.. وخيار شمشون
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