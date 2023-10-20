قوات الأمن الأردني تمنع وصول آلاف المتظاهرين إلى الحدود مع إسرائيل، وتطلق بكثافة قنابل الغاز المسيل للدموع/ فيديو

قال مراسل فضائية الجزيرة إن قوات الأمن الأردني قد منعت، اليوم الجمعة، وصول مئات المتظاهرين إلى الحدود الأردنية مع إسرائيل، وأطلقت بكثافة قنابل الغاز المسيل للدموع.

وقد توجه الآلاف من الأردنيين للحدود تفاعلا مع قصف الاحتلال لقطاع غزة وقتل أكثر من 1500 مدني فلسطيني.

وذكر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أن عديدا من المتظاهرين سلكوا طرقا مختلفة لتفادي الحواجز الأمنية التي أقامتها أجهزة الأمن الأردنية لمنعهم من الوصول للمنطقة الحدودية.

وكان الملتقى الوطني لحماية المقاومة ودعم الوطن في الأردن (تجمع نقابي حزبي) قد دعا إلى مظاهرة حاشدة اليوم الجمعة، في منطقة الأغوار بالقرب من الحدود مع فلسطين المحتلة، للتعبير عن الغضب من مجازر الاحتلال في غزة.

وقد تم تحديد نقاط تجمع فرعية للقادمين من مختلف محافظات الأردن، ثم التحرك نحو موقع مركزي في الأغوار، إلا أن معظم المشاركين لم يتمكنوا من الوصول إلى نقاط التجمع الفرعية.

وأقام المشاركون في هذه الفعاليات صلاة الجمعة قرب نقاط الغلق التي حالت دون وصولهم إلى الأغوار، فيما رفعوا لافتات تؤكد نصرة الشعب الأردني للمقاومة وترفض سياسة القتل الممنهج التي يتعرض لها أهالي قطاع غزة.

كما طالبوا الحكومة الأردنية بموقف أكثر قوة وفاعلية في إدانة العنف الذي يمارسه الاحتلال بحق المدنيين والآمنين في قطاع غزة، مشددين على ضرورة إنهاء كافة العهود والمواثيق معه، وعلى رأس ذلك اتفاقية وادي عربة.

ويمتلك الأردن أطول حدود مع إسرائيل حيث يبلغ طولها 238 كيلومترا، ويمتد عليها معبران هما جسر الشيخ حسين ومعبر وادي عربة.

وكانت وزارة الداخلية الأردنية قد ذكرت أن التظاهر في مناطق الأغوار والحدود غير مسموح به.

وقالت الوزارة في بيان لها إنه “حرصا منها على سلامة المواطنين وضمان حق التعبير المشروع عن مشاعرهم الوطنية تجاه ما يحدث في الأراضي الفلسطينية، فإن الدعوة للتجمهر والتظاهر في مناطق الأغوار والحدود أمر غير مسموح به”.

وذكرت أن الأجهزة الأمنية ستقوم باتخاذ كافة التدابير لمنع ذلك، وأن القوات المسلحة الأردنية ستتولى حماية تلك المناطق وضبط الأمن فيها.

وختمت الوازرة بيانها بالتأكيد أنها “ستظل على الدوام وكعهدها، الحارس الأمين على أمن الوطن”.

كما صدرت عن الأمن العام الأردني دعوة للالتزام بما صدر من تعليمات والتقيد بالأماكن التي خصصت للوقفات والتجمعات.

وشهدت محافظات الأردن المختلفة على مدار الأيام الماضية تظاهرات شعبية تندد بالحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة في أعقاب عملية “طوفان الأقصى”.

تغطية صحفية: آلاف الأردنيين ينطلقون بمسيرات حاشدة من كل المدن والبلدات باتجاه الحدود مع فلسطين؛ إسناداً لغزة. pic.twitter.com/cAw1MGxXNh — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 20, 2023

قوات الأمن الأردنية تطلق قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة على الأردنيين المتجهين نحو الحدود مع فلسطين المحتلة نصرة لغزة التي تباد من الصهانية بدعم أوروبي وأمريكي. الأهالي يقومون بتوزيع البصل على الشباب. والشباب مستمرين في التقدم نحو الحدود باستخدام الطرق الفرعية والجانبية.… pic.twitter.com/WfMT7favK0 — Sameer Mashhour 🇯🇴🇵🇸 (@sameermashhour) October 13, 2023

تغطية صحفية: "احنا للأقصى حراس"… هتافات المشاركين في المسيرات المتوجهة نحو الحدود الفلسطينية الأردنية. pic.twitter.com/gkKlsu5czB — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 20, 2023