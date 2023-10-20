بايدن يربط بين حماس وبوتين ويعتبرهما مصدر تهديد، ويعلن ان نجاح إسرائيل وأوكرانيا "أمر جوهري للأمن القومي الأمريكي"
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جرينتش+2 11:46
في أحدث إحصائية.. العدو يعترف بسقوط 1500 قتيل بينهم 300 عسكري، ووقوع 4834 جريحاً، ونزوح نصف مليون مستوطن
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