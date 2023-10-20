فرصتنا التاريخية للانعتاق من سجن كامب ديفيد

تسخين.. حزب الله يقصف عدة مواقع لجيش العدو على الحدود، وهو يرد بقصف مضاد، ويخلي مستوطنة كريات شمونة/ فيديو
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